Slovenski ribiči doslej prejeli 48 kazni iz Hrvaške

Koper/Pulj, 23. februarja - Slovenski ribiči zaradi vremena v zadnjih dneh niso bili na morju, dobivajo pa nove in nove kazni hrvaških organov. Po informacijah odvetnika Ivice Senjaka so do četrtka prejeli skupno 48 kazni. Slovenska policija je po drugi strani od implementacije odločbe arbitražnega sodišča do srede v slovenskem morju obravnavala 61 incidentov.