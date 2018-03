Trumpova uvedba carin naletela na burne odzive

pripravil Matej Luzar

Washington/Peking/Tokio/Bruselj, 9. marca - Carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA, ki jih je po predhodnih napovedih v četrtek uvedel ameriški predsednik Donald Trump, so pričakovano naletele na burne odzive. Ostro so se med drugim odzvale Kitajska, Japonska in EU, blokado carin pa načrtujejo celo kongresni republikanci.