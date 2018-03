ZDA uvedle višje carine na uvoz jekla in aluminija

Washington, 8. marca - meriški predsednik Donald Trump je danes uvedel napovedane višje carine na uvoz jekla in aluminija v ZDA. Za uvoz jekla bo veljala 25-odstotna carina, za uvoz aluminija pa 10-odstotna. Višje carinske dajatve nekaj časa ne bodo veljale za jeklo in aluminij iz Kanade in Mehike, najverjetneje pa bodo izvzete tudi nekatere druge države.