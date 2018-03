EU Trumpu zaradi carin za jeklo in aluminij očita protekcionizem

Bruselj, 9. marca - V EU so danes ameriškemu predsedniku Donaldu Trumpu očitali, da je odločitev za zvišanje uvoznih carin za jeklo in aluminij "čisti protekcionizem". V Bruslju sicer še vedno upajo, da se bo z ZDA mogoče dogovoriti o izvzetju unije iz tega ukrepa, kar je Trump obljubil Kanadi in Mehiki.