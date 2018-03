V Turnišču srečanje slovenskih županj

Turnišče, 8. marca - Županja občine Turnišče Vesna Jerala Zver je danes na mednarodni dan žena gostila slovenske županje. Kot so sporočili z občine, prisotne s svojim delovanjem ter pristopi k oblikovanju, sprejemanju in uresničevanju različnih politik, pomembnih za občanke in občane, tlakujejo pot tudi za vse naslednje generacije žensk na vodilnih političnih mestih.