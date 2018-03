Parlamentarni odbor podprl nacionalni program varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 8. marca - Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide je na današnji seji brez razprave ter z desetimi glasovi za in nobenim proti podprl vladni predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu. Resolucija si po besedah državnega sekretarja Petra Pogačarja prizadeva povezati vse deležnike in nosilce ukrepov na tem področju.