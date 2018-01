Vlada v DZ pošilja predlog nacionalnega programa varnosti in zdravja pri delu

Ljubljana, 25. januarja - Vlada je potrdila predlog resolucije o nacionalnem programu varnosti in zdravja pri delu. Kot so zapisali na omrežju Tumblr, si resolucija prizadeva povezati vse deležnike, da bi na tem področju združili moči. Visoka raven varnosti pri delu in dobro zdravje delavcev sta namreč nujen pogoj za podaljševanje delovne dobe, aktivno in zdravo staranje.