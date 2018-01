Tudi v Sloveniji zbiranje podpisov za poenotenje plač po EU

Ljubljana, 9. januarja - Lista Andreja Čuša in Zeleni Slovenije so se pridružili evropski pobudi za poenotenje plač po EU. Vzpostaviti moramo plačno unijo, v kateri bodo delavci po vsej EU za enako opravljeno delo prejeli enako plačilo, je poudaril poslanec Andrej Čuš. Do konca maja morajo pobudniki v EU zbrati milijon podpisov, od tega v Sloveniji okoli 6000.