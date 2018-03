Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA najvišji v devetih letih

Washington, 7. marca - Zunanjetrgovinski primanjkljaj ZDA se je januarja povečal in dosegel 55,6 milijarde dolarjev, kar je pet odstotkov več kot decembra in največ po oktobru 2008. Največje svetovno gospodarstvo se je prvi mesec v letu soočalo s padanjem izvoza goriv in manj prodanimi letali, kažejo danes objavljeni podatki.