Proizvajalci motociklov svarijo pred trgovinskim sporom med EU in ZDA

Bruselj, 7. marca - Ukrepi, ki bi jih EU lahko sprejela v odziv na ameriške napovedi carin na jeklo in aluminij, so pričakovani in razumljivi, a bi trgovinski spor kljub vsemu gotovo povzročil več škode kot koristi, so opozorili v Evropskem združenju proizvajalcev motociklov (ACEM). Zavzemajo se za rešitve na podlagi dialoga in obojestranskega soglasja.