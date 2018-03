Trump bi ukinil carine v primeru "poštenega" sporazuma Nafta

Washington, 5. marca - Ameriški predsednik Donald Trump je danes sporočil, da bi lahko ukinil predlagane carine na aluminij in jeklo, če bi dosegli "nov in pošten" sporazum o prosti trgovini severne Amerike (Nafta). V seriji zapisov na spletnem družbenem omrežju Twitter je carine povezal z odnosi s sosednjima Mehiko in Kanado, poroča francoska tiskovna agencija AFP.