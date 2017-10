Evropski poslanci za odločno ukrepanje proti spolnemu nadlegovanju

Strasbourg, 25. oktobra - Evropski poslanci so v današnji razpravi v Strasbourgu obsodili spolne zlorabe in nadlegovanje, do katerih prihaja tudi v Evropskem parlamentu. Zavzeli so se za takojšnje odločno ukrepanje in zaščito žrtev. Izpostavili so tudi nujnost spremembe miselnosti v družbi, da se žrtve ne bodo več bale ali sramovale spregovoriti o zlorabah in nadlegovanju.