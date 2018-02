V Inštitutu 8. marec začenjajo kampanjo pod geslom Jaz tudi

Ljubljana, 19. februarja - V Inštitutu 8. marec so odločeni, da bodo v volilnem letu od vseh političnih strank zahtevali jasne odgovore na konkretna družbena vprašanja. Prav tako so na inštitutu danes začeli kampanjo Jaz tudi, namenjeno popisu zgodb spolnega nadlegovanja v Sloveniji, sta na današnji novinarski konferenci povedali Maiken Kores in Nika Kovač.