AmCham Slovenija obžaluje namero ZDA po uvedbi carin

Ljubljana, 5. marca - Ameriška gospodarska zbornica v Sloveniji (AmCham Slovenija) razume zaskrbljenost ameriške vlade glede globalnih presežkov jekla in aluminija, a bi napovedana uvedba carin na uvoz jekla in aluminija nepošteno obremenila predvsem evropske proizvajalce. Zato obžaluje te namene vlade ZDA, so danes sporočili iz AmCham Slovenija.