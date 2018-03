ZDA pomemben izvozni trg za evropske jeklarje in proizvajalce aluminija

piše Matej Luzar

Bruselj/Ljubljana, 2. marca - Evropska jeklarska industrija in proizvajalci aluminija večino prihodkov ustvarijo na domačem, evropskem trgu. Med izvoznimi partnericami pa so ena pomembnejših ZDA, ki grozijo z uvedbo carin na uvoz jekla in aluminija, kar skrbi evropske proizvajalce. Ti so v 11 mesecih lanskega leta v ZDA med drugim izvozili pet milijonov ton jekla.