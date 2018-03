Slovenski jeklarji in proizvajalci aluminija zaradi napovedanih carin zmerno zaskrbljeni

Ljubljana, 2. marca - Uvedbo carin na jeklo in aluminij, ki jo je napovedal ameriški predsednik Donald Trump, so slovenski jeklarji in proizvajalci aluminija sprejeli z mešanimi občutki. Pričakovano najbolj skrbi tiste, ki veliko izvažajo v ZDA, pri čemer prednjači skupina Sij. Vsi pa poudarjajo, da ima lahko takšna poteza zelo škodljive posredne učinke za vse.