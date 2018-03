Ponedeljek bo znova prinesel sneg

Ljubljana, 4. marca - Sloveniji se v ponedeljek obeta nova pošiljka snega. Čez dan se bodo namreč padavine okrepile in razširile na vso državo, pri tem pa bo v notranjosti večinoma snežilo. Do torka dopoldne, ko bo sneženje ponehalo, lahko po napovedi agencije za okolje v nižinah pade do okoli deset centimetrov snega, na Kočevskem in Notranjskem lahko tudi več.