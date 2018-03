V najhladnejše jutro so se danes prebudili na Štajerskem in v Pomurju

Ljubljana, 1. marca - Prvo jutro meteorološke pomladi mineva v znamenju nizkih temperatur. Najbolj mrzlo je bilo zjutraj na Štajerskem in v Pomurju, kjer so po podatkih agencije za okolje namerili od minus 14 do minus 21 stopinj Celzija, kolikor je bilo na Ptuju. V mraziščih pa se je temperatura spustila celo na okoli minus 25 stopinj.