Burja neprekinjeno pihala 10 dni

Ljubljana, 27. februarja - Burja na Primorskem je ponoči začela slabeti in bo do srede večinoma ponehala. Neprekinjeno je pihala 10 zaporednih dni, je agencija za okolje objavila na družbenem omrežju Twitter. Vremenoslovci sicer še vedno opozarjajo na mraz, ki bo vztrajal do vključno četrtka, ko bo tudi čez dan temperatura v notranjosti vztrajala pod lediščem.