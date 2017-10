Arheološke ugotovitve na novomeškem Glavnem trgu obetajo pomembnejše najdbe

Novo mesto, 16. oktobra - Arheologi, ki so pred gradbenimi deli ob prenovi novomeškega Glavnega trga raziskovali njegov dolnji del, so tam, podobno kot pri predhodnih sondiranjih v gornjem delu, odkrili kulturne plasti, ki segajo v 19. stoletje in še dlje v preteklost. Plasti v dolnjem delu trga bodo te dni odstranili, raziskovati pa so začeli tudi že osrednji del trga.