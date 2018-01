Ob prenovi središča Novega mesta vnovična sprememba prometne ureditve

Novo mesto, 22. januarja - Na Glavnem trgu v središču Novega mesta, kjer so oktobra začeli arheološke raziskave in enoletno prenovo, bodo predvidoma v torek po jutranji prometni konici vnovič spremenili prometno ureditev. Dostop do Glavnega trga bodo zaprli, hkrati bodo na enosmerni Kastelčevi ulici, ki z Rozmanove vodi na Prešernov trg, promet uredili v obratni smeri.