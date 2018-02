Otroci v preteklosti na sneg z vrečami s slamo ali s pležuhom

Selnica ob Dravi/Škofja Loka, 20. februarja - Šolarji na zimskih počitnicah, ki so še brez počitniških načrtov, lahko kakšno idejo za uživanje na snegu najdejo tudi pri tistih, ki so bili v njihovih letih pred več desetletji. Ti so se ponekod po zasneženem klancu dričali na vrečah, napolnjenih s slamo, v delu Dravske doline pa so poznali nekakšno majhno smučko s sedežem, pležuh.