Južno in Severno Korejo uspešno povezala tudi najstarejša slovenska trta

Seul/Pjongjang, 20. februarja - V Seulu in Pjongjangu sta se uspešno prijeli potomki najstarejše vinske trte na svetu, ki ima svoj dom sicer v Mariboru. Potomki so posadili že lani. Kot so sporočili iz Združenja slovensko korejskega prijateljstva, pa upajo, da bosta trti že letos obrodili.