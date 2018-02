Slovenski turizem v Kazahstanu, Azerbajdžanu in Gruziji

Ljubljana, 20. februarja - V kazahstanskem Almatyju, azerbajdžanskem Bakuju in gruzijskem Tbilisiju so prejšnji teden potekale tradicionalne delavnice luksuznega in poslovnega turizma v organizaciji mednarodnega podjetja TMI, specialista za turizem in destinacijski marketing na področju Rusije in držav nekdanje Sovjetske zveze. Slovenija je bila država partnerica.