Slovenski turizem se predstavlja v Milanu

Ljubljana, 11. februarja - V Milanu danes vrata odpira turistična borza Bit 2018 - Borsa Internazionale del Turismo. Na njej se, s poudarkom na kulturnem turizmu, predstavlja tudi Slovenija. V italijansko gospodarsko središče so se odpravili predstavniki 21 slovenskih turističnih podjetij in organizacij, so pojasnili na Slovenski turistični organizaciji (STO).