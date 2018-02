Počivalšek in Pakova zadovoljna s predstavitvijo slovenskega turizma Avstralcem

Sydney, 13. februarja - Slovenska turistična organizacija (STO) in gospodarsko ministrstvo ta teden izvajata prvo intenzivnejšo promocijo slovenskega turizma v Avstraliji, direktorica STO Maja Pak in gospodarski minister Zdravko Počivalšek pa sta zadovoljna z doseženim. Želita si povečati obisk avstralskih turistov, saj ti v povprečju zapravijo več in ostanejo dalj časa.