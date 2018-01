Zaradi novih drsališč V Ljubljani upad obiska v Hali Tivoli

Ljubljana, 14. januarja - Na pokritem stalnem drsališču v Hali Tivoli v Ljubljani opažajo upad obiska zaradi odprtja dveh novih drsališč v mestu. A ta ni tako velik, kot so pričakovali. V Zalogu pa to sezono zaenkrat beležijo celo več obiska kot v prejšnji, so za STA navedli v javnem zavodu Šport Ljubljana.