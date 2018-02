Na šolarje med šolskimi počitnicami čaka vrsta aktivnosti in sneg

pripravilo notranjepolitično uredništvo STA

Ljubljana, 17. februarja - Za šolarje iz osrednje in zahodne Slovenije so se danes začele težko pričakovane zimske počitnice. V šolske klopi se bodo vrnili čez teden dni, ko bodo na počitnice odšli njihovi vrstniki z vzhoda države. Za počitnikarje so pripravljene številne dejavnosti in programi, ob ugodnih vremenskih razmerah pa bodo lahko smučali in se sankali.