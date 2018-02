V londonski Narodni galeriji razstava o Monetu, kot je še ni bilo

London, 20. februarja - V londonski Narodni galeriji bodo na enem mestu zbrali znana in manj znana dela velikega francoskega umetnika Claudea Moneta. Bil je velik ljubitelj narave in vodnih lilij, rad pa je upodabljal tudi stavbe, vasi in mesta. A ker se doslej nihče ni poglobil v Monetovo upodabljanje arhitekture, se bo tega lotila Narodna galerija v Londonu.