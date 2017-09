V pariškem Muzeju Marmottan Monet predstavljena umetniška zbirka Clauda Moneta

Pariz, 17. septembra - V pariškem Muzeju Marmottan Monet so na ogled postavili razstavo z naslovom Monet zbiratelj. Na njej so 90 let po umetnikovi smrti predstavljana umetniška dela, ki jih je zbral francoski impresionistični slikar Claude Monet. Ta je bil odločen in skrivnosten zbiratelj, ki ni popuščal, ko je šlo za kupovanje del njegovih sodobnikov.