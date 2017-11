V Tate Britain razstava o francoskih umetnikih v Veliki Britaniji med letoma 1870 in 1904

London, 2. novembra - V londonski galeriji Tate Britain je od danes na ogled razstava o francoskih impresionistih, ki so se iz nemirne Francije med letoma 1870 in 1904 zatekali v Veliko Britanijo. Posveča se vplivu britanske kulture, tradicije in družabnega življenja na ustvarjanje francoskih umetnikov.