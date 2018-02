Tedenska napoved - rekreacija od 13. do 19. 2.

IZBRANI DOGODKI

3. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton

To je tvoje najljubše srečanje, ki ga že dolgo čakaš. To je skupina prijateljev, ki te žene naprej in porine čez rob. To je skupnost, ki s teboj slavi tvoje osebne zmage. Tukaj ne gre samo za tek. Tukaj gre za preobrazbo v boljšo osebnost. To je tisto, kar iščeš. Kot masaža, ki boli in ugaja obenem. To je pričakovanje, ki vas vznemirja. To je bolečina, ki vas dela močnejše. Imaš to. Ne boš sam. Tam bomo. Zate. To je zabava, z resnim ritmom. To so PRIPRAVE 2018. Tretji skupinski tek bo v soboto. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

8 ur Slivnice

Po štirih poskusih 8 ur Slivnice, se gor-dol-gor-dol-gor dejanje kot februarska koledarska stalnica vrača s petim mandatom. V 2018 ponovno organiziramo druženje s pridihom tekmovalnosti in še se nismo naveličali napetosti, kdo bo tokrat najbolje izkoristil razmere in v osmih urah največkrat osvojil Slivnico in mogoče dokazal, da se da v omejenem času zabeležiti tudi več kot 11 vzponov (rekord iz leta 2017). Sobotno druženje je neformalno in odprtega tipa - pridruži se lahko vsak, tudi naključni mimoidoči oziroma vsakodnevni obiskovalec Slivnice. Informacije: http://pdk.forma.si/8-ur-slivnice/

KOLEDAR

TOREK, 13. februarja

MENGEŠ - Po Ostrovrharjevi poti; pohodništvo. Informacije: Mojca Kočar, mojcakocar@gmail.com; http://pd-menges.si

SREDA, 14. februarja

LJUBLJANA - Teranova v Dolgem hrbtu; planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

NOVO MESTO - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

ČETRTEK, 15. februarja

LJUBLJANA - Blejska koča na Lipanci (1630 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

PETEK, 16. februarja

MARIBOR - Začetni tečaj; turno smučanje. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MARIBOR - Začetni zimski tečaj; planinstvo. Informacije: www.drustvo-stratus.si/

MEDVODE - Nočni tek na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

SOBOTA, 17. februarja

LJUBLJANA - Osnovni tečaj nordijske hoje Gibit; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.gibit.si

LJUBLJANA - 3. skupinski tek Volkswagen Ljubljanski maraton; tek. Informacije: www.ljmaratonpriprave.si

LJUBLJANA - Velika planina (1666 m); planinstvo. Informacije: www.pd-imp.si/

LJUBLJANA - Paški Kozjak (1272 m); pohodništvo.

LJUBLJANA - Goteniški snežnik (1289 m); pohodništvo. Informacije: http://pdrtv.si/

LJUBLJANA - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: www.pdzeleznicar.si/

LJUBLJANA - Slap Lušev graben; pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Sv. Vid (Vidovska planota); pohodništvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - PPS - Po planotah Slovenije; tek na smučeh. Informacije: www.ppslo.com

LJUBLJANA - Konigstuhl (Avt, 2336 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Tek.si tečaji teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.trzic.si/strani/PDKrize

AJDOVŠČINA - 23. Filipov tek in spust; alpsko smučanje. Informacije: www.drustvo-gora.si

AJDOVŠČINA - 23. Filipov tek in spust; tek na smučeh. Informacije: www.drustvo-gora.si

BOHINJ - Smučarski tek pod Senožeto; tek na smučeh.

CELJE - Slovenska Istra; pohodništvo. Informacije: www.pdgrmada.org/

CERKNICA - 8 ur Slivnice; tek. Informacije: http://pdk.forma.si/8-ur-slivnice/

KAMNIK - Snežna tura; pohodništvo. Informacije: www.drustvo-pdkamnik.si

KOČEVJE - Dobrča (1634 m); planinstvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-kocevje.si/

LIPICA - 4. Valentinov tek dvojic na Kokoš 2018; tek. Informacije: www.krasnadlani.si/domov

LITIJA - Gabrovka - Okrog; pohodništvo. Informacije: www.pdrustvo-litija.si/

MARIBOR - Donačka gora (884 m); pohodništvo. Informacije: http://pd.vecer.com/

MEDVODE - Začetni tečaj teka na smučeh; tek na smučeh. Informacije: www.nordic-medvode.eu/

MORAVSKE TOPLICE - Blažev pohod; pohodništvo.

MORAVSKE TOPLICE - Po paute dobroga gustoša do Zelenoga gaja; pohodništvo.

NOVA GORICA - Kraljevska špica (Ita, 1912 m); planinstvo. Informacije: www.pdrustvo-ptlj.si/

NOVO MESTO - Slivnica (1114 m); pohodništvo. Informacije: www.planinsko-drustvo-nm.si/

PODBRDO - 10. turnir v odbojki; odbojka.

POKLJUKA - Tečaji teka na smučeh z ekipo Nordic by Petra Majdič; tek na smučeh. Informacije: http://nordic.si/content/tecaji-teka-na-smuceh-z-ekipo-nordic-petra-majdic

RADOVLJICA - Viševnik (2050 m); turno smučanje. Informacije: Miro Pogačar, miro.pogacar@gmail.com; www.pdradovljica.si

SEŽANA - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: www.pdsezana.org/

STAHOVICA - 9. zimska liga Sv. Primož nad Kamnikom; tek. Informacije: www.kgtpapez.si/index.php/sl/item/156-25-novembra-se-pricenja-9-zimska-liga-k-sv-primozu

ŠEMPETER PRI GORICI - Turnir v odbojki; odbojka.

TOLMIN - Preški vrh (651 m); pohodništvo. Informacije: www.pdtolmin.si

TRBOVLJE - 6. turnir za veterane in rekreativce; namizni tenis.

VOJNIK - Valentinov pohod; pohodništvo. Informacije: http://sites.google.com/site/pdvojnik/

HORJUL - Nočni pohod za otroke; pohodništvo. Informacije: www.dobrova-polhovgradec.si/

CIRKULANE - Blegoš (1562 m); planinstvo. Informacije: www.planinci-cirkulane.si

KUNGOTA - Valentinov pohod - Vinotour Svečina; pohodništvo - nordijska hoja. Informacije: www.potka.si/nw_vinotour/

NEDELJA, 18. februarja

LJUBLJANA - Planjava (2392 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pečovnik (1636 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Strasskopf (Avt, 2401 m); turno smučanje. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

LJUBLJANA - Pečovnik (1636 m); planinstvo. Informacije: www.pd-ljmatica.si/

BRDO PRI KRANJU - Kranjska zimska tekaška liga 2017/18: Brdo; tek. Informacije: http://kalisce.com/blog/wp-content/uploads/2008/09/zlplakat1617-1.pdf

IDRIJA - SLOvenSKI maratoni 2018: 22. trnovski maraton; tek na smučeh. Informacije: www.ks-crnivrh.si

KOČEVJE - Zimska liga MTB; gorsko kolesarstvo. Informacije: www.kd-melamin.si

MARIBOR - Po okolici Maribora; pohodništvo. Informacije: www.pdplanika.si/

PRESERJE - Matajur (1642 m); planinstvo. Informacije: www.pd-podpec-preserje.net/

ŽALEC - 3. savinjska zimska tekaška liga 2017/2018: Plevno - 6,5 km; tek. Informacije: www.tdsavinjcan.eu/tekmovanja/10-tekmovanja/103

LJUBELJ - Binčev memorial; sankanje - naravne proge.

HORJUL - Nanos (1240 m); pohodništvo. Informacije: www.pd-horjul.si/

PONEDELJEK, 19. februarja

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno puško; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRŽIČ - Zimska liga v streljanju z zračno pištolo; strelstvo. Informacije: www.lompodstorzicem.si/drustva/sportno-drustvo-lom/

TRBOVLJE - Cooperjev tekaški preizkus; tek. Informacije: Pavle Kreže, 070 745 108, atletskiklub.rudar@gmail.com; www.zs-trbovlje.si

STA pripravlja Tedenski koledar športne rekreacije v partnerstvu z Olimpijskim komitejem Slovenije. Ažuriran seznam vseh dogodkov se nahaja na spletnem naslovu http://napoved.sta.si/rekreacija / www.rekreacija.si. Morebitna vprašanja in pripombe lahko naslovite na rekreacija@sta.si. Podatke za brezplačno objavo pošljite na koledar@rekreacija.si.

