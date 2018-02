Hainz o stavki: Učitelji morajo imeti primerljivo plačo glede na ostale poklice

Ljubljana, 14. februarja - Slovenska javna šola je dobra šola, za dobro šolo pa je pomembno, da ima dobrega in uglednega učitelja. To se mora pokazati tudi na materialnem področju, je dejal poslanec DeSUS Primož Hainz v posnetku, ki so ga predvajali na današnjem shodu učiteljev na Kongresnem trgu v Ljubljani.