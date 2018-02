Bratuškova podpira prizadevanja zaposlenih v javnem sektorju

Ljubljana, 14. februarja - V Stranki Alenke Bratušek podpirajo prizadevanja zaposlenih v javnem sektorju. V najtežjih časih krize, ko je bila država pred bankrotom, so pomembno prispevali pri reševanju države iz krize, je predsednica stranke in nekdanja premierka Alenka Bratušek poudarila v posnetku, ki so ga danes predvajali v sklopu stavke zaposlenih v šolstvu.