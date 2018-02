Učitelji na shodu v Ljubljani za višje plače

Ljubljana, 14. februarja - Ljubljanski Kongresni trg so napolnili stavkajoči učitelji in vzgojitelji. Na protestnem shodu, ki naj bi trajal približno uro in pol, zahtevajo višje plače. Množica, opremljena s transparenti in v modrih barvah sindikata Sviz, ki organizira današnjo stavko, je že pozdravila prvo govornico, predsednico glavnega odbora sindikata Jelko Velički.