Nekaj občin v okviru projekta SOS občanom znova odpira vrata

Maribor, 15. februarja - Skupnost občin Slovenije (SOS) bo danes v sodelovanju z nekaterimi lokalnimi skupnostmi že sedmič zapored pripravila dan odprtih vrat v občinah. Nekatere bodo občane in medije povabile, naj jih obiščejo in si ogledajo njihove najnovejše pridobitve, se informirajo o načrtih v lokalnem okolju in podajo predloge k oblikovanju skupnega življenja.