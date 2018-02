Župani uspešno pridobivanje naložb pripisujejo ekipnemu delu in komunikaciji

Ljubljana, 13. februarja - Naložb v občine ni mogoče privabiti brez ekipnega dela in komunikacije, je na letošnji prireditvi Zlati kamen poudaril župan občine Hoče-Slivnica Marko Soršak. Z njim so se strinjali tudi ostali, pri čemer je kočevski župan Vladimir Prebilič poudaril, da ima Slovenija izjemne priložnosti, župani pa so tisti, ki jih lahko ponudijo.