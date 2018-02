Newyorškega bombaša obsodili na dve dosmrtni kazni in še 30 let zapora

New York, 14. februarja - Newyorško sodišče je v torek 30-letnega Ahmada Khana Rahimija obsodilo na dve dosmrtni kazni in še dodatno 30 let zaporne kazni, ker je septembra 2016 nastavljal bombe po New Yorku in New Jerseyju. Bomba iz ekonom lonca v predelu Manhattna Chelsea je ranila 30 oseb.