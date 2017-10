Newyorškega bombaša čaka obsodba na dosmrtni zapor

New York, 17. oktobra - Newyorška zvezna porota je v ponedeljek 29-letnega Američana afganistanskega rodu iz New Jerseyja Ahmada Khana Rahimija spoznala krivega v osmih točkah obtožnice v povezavi z nastavljanjem bomb po New Yorku in New Jerseyju. Obojen bo na dosmrtni zapor, saj je to najnižja kazen za dejanja, ki mu jih očita obtožnica.