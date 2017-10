Napadalca iz New Yorka prvi dan sojenja odstranili iz dvorane

New York, 3. oktobra - Ahmada Khana Rahamija so na začetku sojenja zaradi nastavitve dveh bomb iz ekonom lonca v newyorškem predelu Chelsea septembra lani v ponedeljek odstranili iz sodne dvorane, ker je neprestano govoril in ni prepustil besede sodniku, tožilcu in odvetniku. 29-letni Američan afganistanskega rodu se je izrekel za nedolžnega.