Zaupnici nekdanje južnokorejske predsednice 20 let zapora

Seul, 13. februarja - Zaupnica in vplivna prijateljica odstavljene južnokorejske predsednice Park Geun-hye, Choi Soon-sil, je bila danes na okrožnem sodišču v Seulu spoznana za krivo zlorabe oblasti, sprejemanja podkupnin in vmešavanja v zadeve države ter obsojena na 20 let zapora, poroča francoska tiskovna agencija AFP.