Naslednik Samsungovega imperija obsojen na pet let zapora zaradi korupcije

Seul, 25. avgusta - Južnokorejsko sodišče je danes naslednika Samsungovega imperija Lee Jae-yonga obsodilo na pet let zapora zaradi vpletenosti v korupcijsko afero, ki je s položaja odnesla nekdanjo južnokorejsko predsednico Park Geun-hye. Okrožno sodišče v Seulu ga je spoznalo za krivega podkupovanja in krive prisege. Njegovi odvetniki so napovedali pritožbo.