Nekdanjo južnokorejsko predsednico uradno obtožili podkupovanja

Seul, 17. aprila - Južnokorejsko tožilstvo je danes proti odstavljeni južnokorejski predsednici Park Geun-Hye vložilo uradno obtožnico, v kateri ji očita podkupovanje, izsiljevanje, zlorabo oblasti in izdajo državnih skrivnosti. V korupcijskem škandalu, povezanim s prijateljico predsednice Choi Soon Sil, so obtožili tudi direktorja trgovske skupine Lotte.