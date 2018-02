Furs lani prevoznikom izrekel za šest milijonov evrov glob

Ljubljana, 13. februarja - Finančna uprava RS (Furs) je lani izvedla 3544 nadzorov tovornjakov in avtobusov in pri tem ugotovila 2429 kršiteljev. Od tega je bilo 486 hujših kršitev, ki so jih prevozniki izvedli s pomočjo naprav in pripomočkov za manipuliranje s tahografom. Izrekla je 3247 glob v skupnem znesku 6,2 milijona evrov, so danes sporočili iz Fursa.