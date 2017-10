Voznik tovornega vozila z magnetom prirejal podatke v zapisovalni napravi

Celje, 4. oktobra - Celjski policisti so v teh dneh obravnavali voznika vlečnega vozila s priklopnikom. Pri kontroli zapisovalne naprave - digitalnega tahografa v vlečnem vozilu so ugotovili, da zaradi magneta ne beleži pravilnih podatkov o aktivnostih voznika ter vozila. Vozniku so izrekli globo v višini 2000 evrov, pravni osebi pa v višini 6000 evrov.