Policisti v nadzoru kršitve ugotovili pri sedmih od devetih tovornjakov

Slovenj Gradec, 12. oktobra - Na celotnem območju Koroške so v sredo policisti Policijske uprave Celje opravili poostren nadzor tovornih vozil v cestnem prometu. Preverili so devet tovornih vozil in kršitve ugotovili pri sedmih. Romunskemu vozniku in prevoznemu podjetju, za katerega je vozil, so zaradi več kršitev pri tahografu izdali globe v skupni višini 10.000 evrov.