Zdravniška zbornica od vlade zahteva razveljavitev enega od sklepov k splošnemu dogovoru

Ljubljana, 12. februarja - Zdravniška zbornica Slovenije vlado poziva k razveljavitvi enega od sklepov k splošnem dogovoru za letošnje leto, po katerem bodo, kot so zapisali, družinski zdravniki v prihodnje morali sami kriti stroške domnevno neupravičenih napotitev bolnikov na specialistične preglede. Sklep je nezakonit in škodljiv za bolnike, so opozorili v zbornici.