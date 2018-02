DeSUS in SD za ponovno odločanje o splošnem dogovoru za zdravstvo

Ljubljana, 2. februarja - Vlada je na pobudo ministra Dejana Židana zadolžila generalni sekretariat in pravno službo vlade, da pregleda postopek sredine dopisne seje vlade, na kateri so ob nasprotovanju SD in DeSUS potrdili splošni dogovor za zdravstvo in s tem dodatna sredstva MD Medicini. DeSUS in SD želita, da vlada o tem vsebinsko razpravlja in ponovno odloča.