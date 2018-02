SMC vložila predlog zakona za legalizacijo in regulacijo konoplje

Ljubljana, 6. februarja - SMC je v postopek DZ s prvopodpisanim poslancem Simonom Zajcem vložila predlog zakona o kanabisu in izdelkih z višjo vsebnostjo THC. Predlog je nastal v sodelovanju Kroga mladih SMC in Piratske stranke Slovenije, dovoljuje pa uporabo konoplje v osebne namene, gojenje konoplje doma v majhnih količinah ter prodajo. Prinaša tudi regulacijo in nadzor.