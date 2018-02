Ljubljana, 9. februarja - Abanka se je odločila prodati terjatve, ki jih ima do skupine Tuš. Skupaj gre za 61,76 milijona evrov terjatev do družb Engrotuš, Tuš nepremičnine in Tuš Beograd, v banki pa bodo ponudbe zbirali do 28. februarja. Terjatve so zavarovane.